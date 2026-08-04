दिल्ली जाने वाले यात्री ध्यान दें! 70 दिनों तक दिल्ली कैंट पर नहीं रुकेंगी राजस्थान से जाने वाली 13 ट्रेनें, देखें पूरी लिस्ट

दिल्ली कैंट रेलवे स्टेशन पर 70 दिनों तक नहीं रुकेंगी 13 ट्रेनें (पत्रिका फाइल फोटो)
Delhi Cantt Railway Station: भारतीय रेलवे ने दिल्ली कैंट रेलवे स्टेशन से होकर गुजरने वाले यात्रियों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना जारी की है। दिल्ली कैंट स्टेशन के पुनर्विकास और प्लेटफॉर्म अपग्रेडेशन काम के चलते 13 प्रमुख ट्रेनों का ठहराव यहां 70 दिनों के लिए अस्थायी रूप से रद्द कर दिया गया है।
उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी अमित सुदर्शन के अनुसार, दिल्ली सराय रोहिल्ला-रेवाड़ी रेल खंड पर स्थित दिल्ली कैंट रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3 को आधुनिक बनाने के लिए ट्रैफिक ब्लॉक लिया गया है। इस दौरान कई ट्रेनें दिल्ली कैंट स्टेशन पर नहीं रुकेंगी।
यदि यात्रीगण अगस्त से अक्टूबर 2026 के बीच राजस्थान, गुजरात या दिल्ली के बीच यात्रा करने की योजना बना रहे हैं, तो बोर्डिंग और डी-बोर्डिंग (ट्रेन में चढ़ने और उतरने) के लिए निकटतम वैकल्पिक स्टेशन जैसे दिल्ली सराय रोहिल्ला या रेवाड़ी का चयन कर सकते हैं। यात्रा पर निकलने से पहले अपनी ट्रेन का शेड्यूल और ठहराव की जानकारी अवश्य कर लें।
|क्रम संख्या
|ट्रेन संख्या
|ट्रेन का नाम
|ठहराव रद्द रहने की अवधि
|1
|22481
|जोधपुर – दिल्ली सराय रोहिल्ला
|01-08-26 से 13-10-26
|2
|12985
|जयपुर – दिल्ली सराय रोहिल्ला (डबल डेकर)
|01-08-26 से 13-10-26
|3
|12065
|अजमेर – दिल्ली सराय रोहिल्ला (जन शताब्दी)
|01-08-26 से 13-10-26
|4
|22949
|बांद्रा टर्मिनस – दिल्ली सराय रोहिल्ला
|05-08-26 से 13-10-26
|5
|20487
|बाड़मेर – दिल्ली सराय रोहिल्ला
|03-08-26 से 13-10-26
|6
|20983
|भुज – दिल्ली सराय रोहिल्ला
|04-08-26 से 13-10-26
|7
|15013
|जैसलमेर – काठगोदाम (रानीखेत एक्सप्रेस)
|01-08-26 से 13-10-26
|8
|20963
|साबरमती – वाराणसी
|06-08-26 से 13-10-26
|9
|19601
|उदयपुर सिटी – न्यू जलपाईगुड़ी
|01-08-26 से 13-10-26
|10
|12372
|बीकानेर – हावड़ा
|06-08-26 से 13-10-26
|11
|20984
|दिल्ली सराय रोहिल्ला – भुज
|01-08-26 से 13-10-26
|12
|12066
|दिल्ली सराय रोहिल्ला – अजमेर (जन शताब्दी)
|01-08-26 से 13-10-26
|13
|22950
|दिल्ली सराय रोहिल्ला – बांद्रा टर्मिनस
|06-08-26 से 13-10-26
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