दिल्ली जाने वाले यात्री ध्यान दें! 70 दिनों तक दिल्ली कैंट पर नहीं रुकेंगी राजस्थान से जाने वाली 13 ट्रेनें, देखें पूरी लिस्ट

1 22481 जोधपुर – दिल्ली सराय रोहिल्ला 01-08-26 से 13-10-26

2 12985 जयपुर – दिल्ली सराय रोहिल्ला (डबल डेकर) 01-08-26 से 13-10-26

3 12065 अजमेर – दिल्ली सराय रोहिल्ला (जन शताब्दी) 01-08-26 से 13-10-26

4 22949 बांद्रा टर्मिनस – दिल्ली सराय रोहिल्ला 05-08-26 से 13-10-26

5 20487 बाड़मेर – दिल्ली सराय रोहिल्ला 03-08-26 से 13-10-26

6 20983 भुज – दिल्ली सराय रोहिल्ला 04-08-26 से 13-10-26

7 15013 जैसलमेर – काठगोदाम (रानीखेत एक्सप्रेस) 01-08-26 से 13-10-26

8 20963 साबरमती – वाराणसी 06-08-26 से 13-10-26

9 19601 उदयपुर सिटी – न्यू जलपाईगुड़ी 01-08-26 से 13-10-26

10 12372 बीकानेर – हावड़ा 06-08-26 से 13-10-26

11 20984 दिल्ली सराय रोहिल्ला – भुज 01-08-26 से 13-10-26

12 12066 दिल्ली सराय रोहिल्ला – अजमेर (जन शताब्दी) 01-08-26 से 13-10-26