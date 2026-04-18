LPG Crisis : भरतपुर में LPG संकट, कहीं दूल्हा लाइन में तो कहीं बेटी का बेबस पिता बारी के इंतजार में

विशेषज्ञों के अनुसार अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बन रहे तनावपूर्ण हालात खासतौर पर अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच बढ़ते विवाद का असर गैस सप्लाई चेन पर पड़ रहा है। इसके चलते देश में आपूर्ति प्रभावित हो रही है और इसका सीधा असर आम लोगों के जीवन पर दिखने लगा है। शादी का सीजन अपने चरम पर है और ऐसे में गैस संकट ने लोगों की तैयारियों को अस्त-व्यस्त कर दिया है। आमजन की मांग है कि प्रशासन तत्काल हस्तक्षेप कर सप्लाई को सुचारू बनाए, ताकि खुशियों के इस मौके पर किसी को मजबूरी में अपने अरमानों से समझौता न करना पड़े। सिलेंडरों के टोटे को देखते हुए लोग भट्टी और लकड़ी के इंतजाम में जुटे नजर आ रहे हैं।