ताइवान को घेरने की तैयारी में चीन? क्षेत्र में दिखे 6 चाइनीज़ जहाज

यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद से ही इस बात की अटकलें तेज़ हो गई थीं कि चीन भी ताइवान पर हमला कर सकता है। पिछले करीब 3 साल में ताइवान के आस-पास चीन की सैन्य गतिविधियाँ बढ़ी हैं। आए दिन ही चीन के विमान और जहाज ताइवान के आस-पास देखे जाते हैं। कई मौकॉं पर चीन ने ताइवान के क्षेत्र के पास सैन्याभ्यास भी किया है और इस दौरान उसे घेरने का भी अभ्यास किया है। कई मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार चीन खुफिया तरीके से ताइवान पर हमला करने का प्लान बना रहा है। हालांकि इस मामले में चीन ने कभी भी साफ तौर पर मुहर नहीं लगाई है लेकिन चाइनीज़ राष्ट्रपति शी जिनपिंग (Xi Jinping) साफ कर चुके हैं कि ताइवान का चीन में विलय होकर ही रहेगा।