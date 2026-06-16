अमेरिका नहीं देगा ईरान को 300 मिलियन डॉलर, डोनाल्ड ट्रंप ने बताया फेक न्यूज़

ईरान और अमेरिका के बीच शांति समझौते में पाकिस्तान (Pakistan) ने अहम भूमिका निभाई। इस पूरी डील में पाकिस्तान प्रमुख मध्यस्थ रहा। पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ (Shehbaz Sharif) और आर्मी चीफ आसिम मुनीर (Asim Munir) के नेतृत्व में पाकिस्तान के ज़रिए ही दोनों देशों में अप्रत्यक्ष रूप से बातचीत चली और लगातार संदेशों का आदान-प्रदान हुआ। पाकिस्तानी मंत्री लगातार ईरान और अमेरिका के संपर्क में रहे और दोनों देशों के बीच बातचीत को रुकने नहीं दिया। इसी वजह से ईरान और अमेरिका के बीच स्थायी डील संभव हो पाई। 19 जून को स्विट्रज़रलैंड में ईरान और अमेरिका के बीच हुई डील के आधिकारिक हस्ताक्षर कार्यक्रम में भी पाकिस्तान के पीएम और अन्य मंत्री मौजूद रह सकते हैं।