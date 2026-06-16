‘होर्मुज स्ट्रेट में कभी नहीं होगी युद्ध से पहले वाली स्थिति’, ईरानी मर्चेंट मरीन यूनियन के चीफ ने बताई वजह

ईरान (Iran) और अमेरिका (United States of America) के बीच शांति डील हो गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने सबसे पहले इसकी घोषणा की और ईरान की तरफ से भी इस पर मुहर लगा दी गई है। इस डील के तहत न सिर्फ करीब 4 महीने से चल रहा युद्ध स्थायी तौर पर खत्म हो जाएगा, बल्कि होर्मुज स्ट्रेट (Strait of Hormuz) को भी पूरी तरह से खोल दिया जाएगा। 19 जून को होर्मुज स्ट्रेट पूरी तरह से खोल दिया जाएगा और इसके लिए अमेरिका ने अपनी नाकेबंदी भी हटाने का फैसला लिया है। दोनों देशों के बीच डील पर इलेक्ट्रॉनिक तौर पर समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए गए हैं। इसी बीच ईरानी मर्चेंट मरीन यूनियन के चीफ ने इस रणनीतिक जलमार्ग के लिए एक बड़ी बात कह दी है।