बचपन की मिठास तय करती है बुढ़ापे की याददाश्त

बच्चों को शुरुआती उम्र में ज़्यादा मीठा नहीं खिलाने की सलाह अक्सर दांतों और मोटापे के खतरे को देखते हुए दी जाती है। लेकिन अब मेडिकल जर्नल नेचर मेंटल हेल्थ में एक रिसर्च प्रकाशित हुई है। इसके अनुसार गर्भावस्था से लेकर बच्चे के दो साल की उम्र तक चीनी (शुगर) के कम सेवन से जीवन के कई दशक बाद भी दिमाग को स्वस्थ रहने में मदद मिल सकती है। इससे बुढ़ापे में भी याददाश्त मज़बूत रह सकती है। रिसर्च के अनुसार जिन लोगों ने चीनी का कम सेवन किया, उनमें डिमेंशिया और अल्ज़ाइमर रोग का खतरा भी कम देखा गया।