31 जुलाई 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP Protest

CWG 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

विदेश

बचपन की मिठास तय करती है बुढ़ापे की याददाश्त

बचपन से ही ज़्यादा मीठा नहीं खाने से बुढ़ापे में याददाश्त पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इस बारे में क्या कहती है रिसर्च? आइए जानते हैं।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Tanay Mishra

Aug 01, 2026

Old man and child

बुज़ुर्ग व्यक्ति और बच्चा (File Photo)

बच्चों को शुरुआती उम्र में ज़्यादा मीठा नहीं खिलाने की सलाह अक्सर दांतों और मोटापे के खतरे को देखते हुए दी जाती है। लेकिन अब मेडिकल जर्नल नेचर मेंटल हेल्थ में एक रिसर्च प्रकाशित हुई है। इसके अनुसार गर्भावस्था से लेकर बच्चे के दो साल की उम्र तक चीनी (शुगर) के कम सेवन से जीवन के कई दशक बाद भी दिमाग को स्वस्थ रहने में मदद मिल सकती है। इससे बुढ़ापे में भी याददाश्त मज़बूत रह सकती है। रिसर्च के अनुसार जिन लोगों ने चीनी का कम सेवन किया, उनमें डिमेंशिया और अल्ज़ाइमर रोग का खतरा भी कम देखा गया।

60,394 लोगों पर की गई रिसर्च

वैज्ञानिकों ने ब्रिटेन के 60,394 वयस्कों के स्वास्थ्य और मस्तिष्क से जुड़े आंकड़ों पर रिसर्च की। इनमें ऐसे लोग भी शामिल थे, जिनका जन्म उस समय हुआ था, जब ब्रिटेन में 1940 से 1953 के बीच चीनी की राशन व्यवस्था लागू थी। उस दौर में गर्भवती महिलाओं और छोटे बच्चों को सीमित मात्रा में ही चीनी मिलती थी।

डिमेंशिया और अल्ज़ाइमर रोग का खतरा भी कम

रिसर्च में पाया गया कि जिन लोगों को गर्भावस्था और जन्म के बाद दो साल की उम्र तक कम चीनी मिली, उनमें बाद के जीवन में डिमेंशिया का खतरा 27% और अल्ज़ाइमर रोग का खतरा 46% कम था। इसके अलावा डिप्रेशन का जोखिम 11% और एंग्ज़ायटी का जोखिम 20% कम पाया गया। जिन लोगों में बाद में डिमेंशिया विकसित हुआ, उनमें भी इसकी शुरुआत औसतन 2.6 साल की देरी से हुई। ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि बचपन की मिठास बुढ़ापे की याददाश्त तय करती है।

पहले 1,000 दिन मस्तिष्क विकास के नाम

वैज्ञानिकों का कहना है कि बच्चे के जीवन के पहले 1,000 दिन यानी गर्भधारण से लेकर लगभग दो वर्ष की आयु तक का समय उसके मस्तिष्क के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है। इस दौरान उसके मस्तिष्क के विकास के लिए हर ज़रूरी बात पर खास ध्यान देना ज़रूरी है और इनमें भोजन से जुड़ी आदतें भी शामिल हैं। बच्चे को संतुलित आहार देना चाहिए और कम चीनी खिलानी चाहिए। ऐसा करने से लंबे समय तक उसके मानसिक स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलता है।

लीवर और पित्त के गंभीर मरीजों के लिए अब काम नहीं कर रही सामान्य एंटीबायोटिक दवाएं, 15% मरीजों पर बेअसर

ये भी पढ़ें
Patient woman

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

world news

World News in Hindi

Updated on:

01 Aug 2026 04:10 am

Published on:

01 Aug 2026 04:07 am

Hindi News / World / बचपन की मिठास तय करती है बुढ़ापे की याददाश्त

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

अलर्ट पर पाकिस्तानी सेना, इस साल किए 40 हज़ार से ज़्यादा सैन्य ऑपरेशन्स

Pakistan army
विदेश

भारतीय विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने की ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराघची से फोन पर बात, की जहाजों और नाविकों पर हमलों की निंदा

S. Jaishankar with Abbas Araghchi
विदेश

2 अगस्त को भारत आएंगे उज्बेकिस्तान के विदेश मंत्री, एस जयशंकर से होगी द्विपक्षीय वार्ता, राष्ट्रपति मुर्मू से भी मिलेंगे

Uzbekistan Foreign Minister India Visit, India Uzbekistan Relations, S Jaishankar, Bakhtiyor Saidov, Droupadi Murmu,
विदेश

रूस-यूक्रेन युद्ध से गहराया गेहूं का संकट, ब्लैक सी बंद हुई तो अफ्रीका-मिडिल ईस्ट में बढ़ेगा भुखमरी का खतरा

Russia Ukraine War
विदेश

Algeria Bus Accident: खाई में गिरी बस, 25 लोगों की मौत, राष्ट्रपति ने घोषित किया राष्ट्रीय शोक

Algeria Bus Accident, Algeria Bus Crash, Algeria News, Bus Plunges Into Ravine, Algeria Road Accident,
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.