Algeria Bus Accident: खाई में गिरी बस, 25 लोगों की मौत, राष्ट्रपति ने घोषित किया राष्ट्रीय शोक

Algeria Bus Accident: अल्जीरिया में शुक्रवार को एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। यात्रियों से भरी एक बस गहरी खाई में गिर गई जिसमें कम से कम 25 लोगों की मौत हो गई, जबकि 44 लोग घायल हुए हैं। अल्जीरिया की सिविल प्रोटेक्शन एजेंसी ने इसकी पुष्टि की है। हादसे के बाद राहत और बचाव अभियान शुरू कर दिया गया है। घायलों को लगातार एंबुलेंस के जरिए नजदीकी अस्पतालों में पहुंचाया जा रहा है। इस हादसे के बाद राष्ट्रपति अब्देलमदजीद तेब्बौने ने तीन दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की है।