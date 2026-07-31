रूस-यूक्रेन युद्ध से गहराया गेहूं का संकट, ब्लैक सी बंद हुई तो अफ्रीका-मिडिल ईस्ट में बढ़ेगा भुखमरी का खतरा

बता दें कि रूस दुनिया का सबसे बड़ा गेहूं निर्यातक देश है। लेकिन पिछले कुछ हफ्तों में दोनों देश एक-दूसरे के बंदरगाहों और जहाजों पर हमले कर रहे हैं। अब रूसी अनाज लॉबी ने कहा है कि जुलाई से शुरू हुए ये हमले जल्द ही ब्लैक सी के निर्यात गलियारे को पूरी तरह बंद कर सकते हैं।