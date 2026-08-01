रूस ने यूक्रेन पर बरसाईं बैलिस्टिक मिसाइलें: कीव में भारी तबाही; 9 लोगों की मौत, 28 घायल

कीव के मेयर विताली क्लित्श्को ने बताया कि राजधानी पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया गया है। इसके चलते शहर के कई हिस्सों में आग लग गई, साथ ही कुछ इलाकों में बिजली आपूर्ति बाधित हो गई। क्लित्श्को ने बताया कि शेवचेंकिव्स्की जिले में एक रिहायशी इमारत का एक हिस्सा नष्ट हो गया, जिसमें कई लोग फंस गए। सोलोमियांस्की जिले में पांच मंजिला रिहायशी इमारत का एक हिस्सा नष्ट हो गया। यहां दो लोगों की मौत हुई और आठ लोग घायल हुए, जिनमें दो बच्चे शामिल हैं। यूक्रेन की राज्य आपातकालीन सेवा ने कहा कि रूस के नवीनतम हमले में कीव के पांच क्षेत्रों को निशाना बनाया गया, जिसमें नौ लोग मारे गए और चार बच्चों सहित 28 अन्य घायल हो गए। वहीं, न्यूज एजेंसी एएफपी के मुताबिक, शहर में 10 से अधिक धमाकों की आवाजें सुनी गईं।