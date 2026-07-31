क्या पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने दिया फौज के खिलाफ बयान? कहा- हमारा सिस्टम पूरी तरह से ढह चुका है

Mohsin Naqvi statement on System:पाकिस्तान में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। पहले आर्थिक संकट ने पाकिस्तान की कमर तोड़ दी है। अब आतंरिक स्थिति बिगड़ने से हालात और भी बुरे हो गए हैं। पाकिस्तान के चार में दो प्रांत (बलूचिस्तान, खैबर पख्तूख्वाह) में प्रशासन का कंट्रोल लगभग खत्म हो चुका है। बलूचिस्तान में जहां BLA पाक फौज पर आए दिन हमले कर रहा है, तो वहीं खैबर पख्तूनख्वाह में TTP कहर बरपा रहा है। सिंध में भी रह-रहकर विरोध का स्वर उठते रहते हैं। अब पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में भी लोगों ने पाकिस्तानी सरकार और फौज के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इसके बाद पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने कबूल किया है कि देश का सिस्टम पूरी तरह से तबाह हो चुका है।