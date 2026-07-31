स्पेन में प्रवासी संकट: मोरक्को से तैरकर सेउटा पहुंचे हजारों प्रवासी, सेना संभालेगी मोर्चा; इटली ने शेंगेन समझौता निलंबित करने के दिए संकेत

मेलोनी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (X) पर पोस्ट कर कहा कि सेउटा से सामने आ रही तस्वीरें इस बात का स्पष्ट प्रमाण हैं कि अनियंत्रित अवैध प्रवासन यूरोप की सीमाओं की सुरक्षा के लिए वास्तविक खतरा बन गया है। उन्होंने बताया कि इस मुद्दे पर उनकी गृह मंत्री मात्तेओ पियांटेदोसी से बातचीत हुई है। सरकार के संबंधित सुरक्षा तंत्रों की बैठक बुलाई जा रही है, ताकि औपचारिक प्रतिक्रिया तय की जा सके। उन्होंने कहा कि उच्चस्तरीय बैठकों में लिए गए फैसलों के आधार पर इटली अपनी सीमाओं की सुरक्षा और नागरिकों की रक्षा के लिए असाधारण कदम उठाने को तैयार है।