Donald Trump Gaza Deal: ट्रम्प का ऐलान: गाजा से हटेगी इजरायली सेना, ‘बोर्ड ऑफ पीस’ के तहत हमास के हथियार डालने पर मुहर

Board of Peace Gaza Agreement: यरूशलेम गाजा पट्टी में युद्ध के बाद भविष्य की नई रूपरेखा को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने एक ऐतिहासिक और सनसनीखेज दावा किया है। ट्रम्प के अनुसार, नवगठित 'बोर्ड ऑफ पीस' (Board of Peace) ने गाजा में हमास और अन्य सभी सशस्त्र गुटों के पूर्ण निरस्त्रीकरण (Disarmament) पर सहमति बना ली है। इस समझौते के तहत एक योजनाबद्ध तरीके से गाजा से इजरायली सेना की वापसी होगी और सत्ता का हस्तांतरण एक नए फिलिस्तीनी प्रशासन को सौंपा जाएगा।