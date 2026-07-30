अमेरिका की बमबारी का ईरान ने दिया जवाब, कुवैत और जॉर्डन पर किए हवाई हमले

आईआरजीसी ने कुवैत और जॉर्डन पर हमलों के दौरान अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। आईआरजीसी ने दावा किया कि जॉर्डन में अल-अज़राक एयरबेस (Al-Azraq Airbase) पर किए गए हमले में अमेरिका के 3 F-35 फाइटर जेट्स नष्ट हो गए, 3 अन्य को नुकसान पहुंचा और कई अमेरिकी अधिकारी और तकनीकी कर्मचारी मारे गए। हालांकि अमेरिकी सेना ने किसी भी F-35 फाइटर जेट्स को नुकसान पहुंचने के दावे को झूठा बताया है। वहीँ कुवैत में आईआरजीसी ने अली अल-सलेम एयरबेस (Ali al-Salem Airbase) पर हमला करते हुए 2 ड्रोन हैंगर और सैन्य विमानों के साथ ही हेलीकॉप्टरों के लिए इस्तेमाल होने वाले एक फ्यूल टैंक को तबाह करने का दावा किया है। आईआरजीसी ने चेतावनी दी है कि ईरान पर हमलों के लिए जो देश अमेरिकी सेना की मदद करेगा, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।