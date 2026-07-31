कराची के ल्यारी में फिर चली ताबड़तोड़ गोलियां, जुबैर बलोच गंभीर रूप से घायल, फिल्म ‘धुरंधर’ से क्या है कनेक्शन

डॉन की रिपोर्ट के अनुसार, यह हमला उस वक्त हुआ, जब जुबैर बलोच अपने घर के बाहर मौजूद थे। हमलावर बाइक से आए थे। उन्होंने अपने चेहरे ढक रखे थे। घटना के बाद एक दुकानदार ने जवाबी फायरिंग की। इसके बाद हमलावर मौके से फरार हो गए। इस संबंध में वरिष्ठ पुलिस अधिकारी सैयद असद रजा ने बताया कि पुलिस कई पहलुओं से मामले की जांच कर रही है। गैंगवार और निजी रंजिश, दोनों पहलुओं के आधार पर जांच की जा रही है। बताया जा रहा है कि जुबैर बलोच को वर्ष 2012 में गिरफ्तार किया गया था। लंबे समय तक जेल में रहने के बाद उन्हें जनवरी 2025 में रिहा किया गया था।