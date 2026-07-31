US Senate Iran Vote: अमेरिकी सीनेट में 49-50 से गिरा प्रस्ताव, ईरान पर ट्रम्प की सैन्य कार्रवाई पर रोक नहीं

हालिया हमले में अमेरिकी जेट विमानों ने ईरान के दर्जनों ठिकानों पर भारी बमबारी की है, जिसके जवाब में मध्य पूर्व का माहौल बारूद के ढेर पर बैठा नजर आ रहा है। अमेरिकी संसद में बजट और पारदर्शिता को लेकर उठते सवाल और दिन-ब-दिन बढ़ता वित्तीय बोझ यह साबित कर रहा है कि व्हाइट हाउस के लिए इस युद्ध का राजनीतिक और आर्थिक मूल्य चुकाना अब आसान नहीं रह गया है।