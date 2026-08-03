मां-बाप की मौत और 9 साल का बेटा बचा, दिल्ली में आधी रात घर की छत ने उजाड़ा परिवार

स्थानीय लोगों की मदद से दोनों को मलबे से बाहर निकाला गया। इसके बाद उन्हें तुरंत जग प्रवेश चंद्र अस्पताल ले जाया गया। वहां डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। हादसे में सबसे बड़ी राहत की बात यह रही कि दंपती का 9 साल का बेटा सुरक्षित बच गया। बताया जा रहा है कि हादसे के समय बच्चा भी घर में था। छत गिरने के बाद आसपास के लोगों ने उसे भी बाहर निकाल लिया।