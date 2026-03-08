Iran Israel war: ईरान-अमेरिका में तीखी बयानबाजी, पानी के प्लांट पर हमले पर भड़का तेहरान, ट्रंप का बड़ा दावा

Iran Israel war: मध्य पूर्व में तनाव एक बार फिर बढ़ता दिखाई दे रहा है। ईरान और अमेरिका के बीच बयानबाज़ी तेज हो गई है। ताजा विवाद ईरान के केश्म द्वीप पर स्थित एक फ्रेश पानी के डीसेलिनेशन प्लांट पर हुए हमले को लेकर सामने आया है। ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराघची ने इस हमले की कड़ी निंदा की है और इसे “खुला अपराध” बताया है। अराघची ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट में कहा कि अमेरिका ने केश्म द्वीप के उस प्लांट को निशाना बनाया है जो समुद्री पानी को साफ कर पीने योग्य बनाता है। उनके मुताबिक इस हमले की वजह से आसपास के करीब 30 गांवों की पानी की सप्लाई प्रभावित हुई है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि किसी देश के नागरिक ढांचे को निशाना बनाना बेहद खतरनाक कदम है और इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं।