‘US ने किया घिनौना अपराध, इसके गंभीर होंगे परिणाम’: ईरान के विदेश मंत्री ने दी चेतावनी

अमेरिका की धमकी से पहले ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियन ने 'X' पोस्ट पर मांफी मांगी थी। उन्होंने लिखा था कि ईरान की अस्थायी नेतृत्व परिषद ने पड़ोसी देशों पर हमले निलंबित करने को मंजूरी दे दी है, बशर्ते ईरान पर हमला उन देशों की ओर से न हो। राष्ट्रपति मसूद ने आगे कहा था कि मैं व्यक्तिगत रूप से उन पड़ोसी देशों से माफी मांगता हूं, जो ईरान की कार्रवाई से प्रभावित हुए हैं। मांफी मांगने के बाद कहा था कि इस्लामिक गणराज्य ईरान ने हमेशा अच्छे पड़ोसी संबंधों और राष्ट्रीय संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के लिए पारस्परिक सम्मान के आधार पर क्षेत्रीय सरकारों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों को बनाए रखने और मजबूत करने पर जोर दिया है। हालांकि, यह संयुक्त राज्य अमेरिका और इजराइल द्वारा सैन्य आक्रमण के खिलाफ खुद का बचाव करने के ईरान के अंतर्निहित अधिकार को नकारता नहीं है। हम अपने देश की रक्षा में अंतिम सांस तक दृढ़ रहेंगे और प्रतिरोध करेंगे।