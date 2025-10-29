Death By Injection: इंजेक्शन लगते ही मासूम की मौत, स्वास्थ्य केंद्र में मचा हंगामा, डॉक्टर-नर्स ने लगाए गंभीर आरोप

Death By Injection: बीजापुर जिले के उसूर ब्लॉक अंतर्गत आवापल्ली स्वास्थ्य केंद्र में मंगलवार सुबह उस वक्त हड़कंप मच गया जब इलाज के दौरान दो माह के मासूम बच्चे की मौत हो गई। घटना के बाद परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा करते हुए डॉक्टर और ड्यूटी पर तैनात नर्स पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाया। ग्राम मुर्दोण्डा निवासी परिजन सुबह करीब नौ बजे अपने दो माह के शिशु को हल्का बुखार, सर्दी और खांसी की शिकायत लेकर स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे थे।