10 करोड़ की लागत से बना ऑक्सीजोन और करोड़ों की इमारतें अब भाड़े पर, जनता को नहीं मिल पा रहा DMF का लाभ

खनिज न्याय की राशि से बना स्वामी विवेकाकंद शैक्षणिक संस्थान की बिल्डिंग जर्जर हो रही है। वहीं दूसरी ओर खनिज न्यास से करीब 10 करोड़ रुपए खर्च कर शहर के बीच बना अशोक वाटिका ऑक्सीजन पहले ही आमलोगों के लिए बंद को चुका है। बिना प्रवेश शुल्क के ऑक्सीजोन में लोगों की इंट्री नहीं है। जब खनिज न्यास मद से 10 करोड़ रुपए फंड लेकर इस ऑक्सीजोन का निर्माण कराया गया था, तब जनता को बताया गया था कि पार्क लोगाें के लिए निशुल्क रहेगा। यहां बच्चों से लेकर बड़ों तक के मनोरंजन से जुड़ी सुविधाएं होंगी। लेकिन ऑक्सीजोन के तैयार होते ही इस पर रसूखदारों की नजर लग गई।