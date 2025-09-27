Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

रायपुर

Nursing seat dispute: नर्सिंग सीट विवाद ने पकड़ा तूल, मेडिकल एजुकेशन विभाग ने कसा शिकंजा

Nursing seat dispute: B.Sc नर्सिंग सीटों को लेकर आईएनसी और छत्तीसगढ़ नर्सिंग काउंसिल के आंकड़ों में भिन्नता। मेडिकल एजुकेशन कमिश्नर ने रजिस्ट्रार से जवाब मांगा।

रायपुर

Laxmi Vishwakarma

Sep 27, 2025

नर्सिंग काउंसिल में सीटों को लेकर विवाद (Photo source- Patrika)
नर्सिंग काउंसिल में सीटों को लेकर विवाद (Photo source- Patrika)

Nursing seat dispute: बीएससी नर्सिंग की सीटों को लेकर चिकित्सा शिक्षा विभाग व छत्तीसगढ़ नर्सिंग काउंसिल आमने-सामने आ गया है। सीट संबंधी इंडियन नर्सिंग काउंसिल (आईएनसी) व छत्तीसगढ़ नर्सिंग काउंसिल (सीजीएनसी) के आंकड़ों में भिन्नता पर मेडिकल एजुकेशन कमिश्नर ने रजिस्ट्रार से जवाब मांगा था। पत्र में कहा था कि आखिर मान्यता वाली सीटों में भिन्नता क्यों है? इसका जवाब रजिस्ट्रार ने यह कहते हुए देने से इनकार कर दिया है कि सवाल स्पेसिफिक नहीं है।

Nursing seat dispute: अनुमोदन के लिए कोई प्रावधान नहीं

जून के पहले सप्ताह में अचानक स्टेट नर्सिंग काउंसिल चिकित्सा शिक्षा विभाग से स्वास्थ्य विभाग के अधीन हो गया। इसके बाद चिकित्सा शिक्षा विभाग व काउंसिल के बीच घमासान मचा हुआ है। रजिस्ट्रार की रिपोर्टिंग पहले डीएमई को थी, अब हैल्थ डायरेक्टर को हो गई है। जबकि इसकी जानकारी न डीएमई को थी और न कमिश्नर को। कमिश्नर ने रजिस्ट्रार को लिखे पत्र में कहा था कि आखिर आईएनसी व सीजीएनसी के आंकड़ों में भिन्नता क्यों है? इससे छात्रों में कंफ्यूजन की स्थिति है।

रजिस्ट्रार ने जवाब में लिखा है कि नर्सिंग कॉलेजों की सीट संख्या में भिन्नता किस कॉलेज से संबंधित है, स्पष्ट नहीं होने के कारण तत्काल जानकारी उपलब्ध कराने में कठिनाई हो रही है। कृपया नर्सिंग कॉलेजों की सूची जिसमें सीट भिन्नता है, उपलब्ध कराने का कष्ट करेंगे। क्योंकि वर्तमान में जीएनएम की वार्षिक परीक्षा 15 सितंबर से जारी है। कॉलेजों का निरीक्षण टीम करती है। निरीक्षण रिपोर्ट परिषद की बैठक में रखी जाती है। इसके बाद नर्सिंग काउंसिल अध्यक्ष से अनुमोदन लिया जाता है। फिर कॉलेजों को मान्यता दी जाती है। इसका राज्य शासन से अनुमोदन के लिए कोई प्रावधान नहीं है। जवाब की कॉपी पत्रिका के पास है।

जिस नर्सिंग कॉलेज का आवेदन रिजेक्ट, उसे भी मान्यता दे दी

आईएनसी ने अभनपुर के सीजी इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग सोनी मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल अभनपुर के आवेदन को मार्च में रिजेक्ट कर दिया था। आईएनसी का कहना था कि बीएससी नर्सिंग कॉलेज की स्थापना के लिए सरकार का आदेश नहीं है। मुख्य अस्पताल अर्थात सोनी मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल व मेटरनिटी होम ने कोलंबिया कॉलेज ऑफ नर्सिंग व नर्सिंग कॉलेज मॉडर्न मेडिकल इंस्टीट्यूट को संबद्धता प्रदान की है।

इसलिए आईएनसी की वेबसाइट पर प्रदर्शित अधिसूचना के अनुसार मूल अस्पताल की परिभाषा गलत है। इसलिए संस्थान को एक हलफनामा अपलोड करना होगा। इसमें कोलंबिया व एमएमआई नर्सिंग कॉलेजों को लिखकर देना होगा कि 2025-26 में छात्रों को सोनी मल्टी स्पेशलिटी व मेटरनिटी होम में नहीं भेजा जाएगा। यह पत्र आईएनसी की सेक्रेटरी डॉ. सर्वजीत कौर ने जारी किया था।

नए सत्र के लिए 7221 सीटों को दी मान्यता

Nursing seat dispute: स्टेट नर्सिंग काउंसिल ने नए सत्र के लिए 120 कॉलेजों की 7221 सीटों को मान्यता दी है। हालांकि सूची को लेकर विवाद भी है। आईएनसी से रिजेक्ट कॉलेज को किस आधार पर मान्यता दी गई है, काउंसिल के बाद कोई जवाब नहीं है। कॉलेजों को देरी से मान्यता देने के कारण प्रदेश में एडमिशन के लिए काउंसलिंग अब तक शुरू नहीं हो पाई है। जबकि सितंबर निकलने वाला है। इससे छात्रों की चिंता बढ़ गई है। नया सेशन भी देरी से शुरू होगा।

ये भी पढ़ें

मेडिकल कॉलेजों में दूसरे राउंड का प्रवेश शुरू, सरकारी 100% और निजी में 95% सीटें भरने की संभावना
रायपुर

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

27 Sept 2025 09:45 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / Nursing seat dispute: नर्सिंग सीट विवाद ने पकड़ा तूल, मेडिकल एजुकेशन विभाग ने कसा शिकंजा

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.