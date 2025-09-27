Nursing seat dispute: नर्सिंग सीट विवाद ने पकड़ा तूल, मेडिकल एजुकेशन विभाग ने कसा शिकंजा

रजिस्ट्रार ने जवाब में लिखा है कि नर्सिंग कॉलेजों की सीट संख्या में भिन्नता किस कॉलेज से संबंधित है, स्पष्ट नहीं होने के कारण तत्काल जानकारी उपलब्ध कराने में कठिनाई हो रही है। कृपया नर्सिंग कॉलेजों की सूची जिसमें सीट भिन्नता है, उपलब्ध कराने का कष्ट करेंगे। क्योंकि वर्तमान में जीएनएम की वार्षिक परीक्षा 15 सितंबर से जारी है। कॉलेजों का निरीक्षण टीम करती है। निरीक्षण रिपोर्ट परिषद की बैठक में रखी जाती है। इसके बाद नर्सिंग काउंसिल अध्यक्ष से अनुमोदन लिया जाता है। फिर कॉलेजों को मान्यता दी जाती है। इसका राज्य शासन से अनुमोदन के लिए कोई प्रावधान नहीं है। जवाब की कॉपी पत्रिका के पास है।