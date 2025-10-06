CG News: खांसी की सिरप ही नहीं, जीवनरक्षक हिपेरिन व प्रोटामिन सल्फेट इंजेक्शन भी निकली घटिया, लगाया 25 हजार का जुर्माना

विशेषज्ञों के अनुसार दवा व दूसरी चीजें मानकों पर खरा नहीं उतरना, एक तरह से मरीजों की जान के साथ खेलने के समान है। जुलाई में आंबेडकर, डीकेएस, जिला समेत दूसरे अस्पतालों में जंग लगे सर्जिकल ब्लेड भेजे गए थे। शिकायत के बाद इसका उपयोग बैन किया गया। इसके पहले तो दवा कॉर्पोरेशन जंग लगे ब्लेड सप्लाई से इनकार करता रहा। जबकि कॉर्पोरेशन के ड्रग वेयर हाउस के स्टोर ऑफिसर के आर्डर में ब्लेड में जंग लगने की शिकायत व मरीजों को संक्रमण का उल्लेख किया गया है। डॉक्टरों के अनुसार जंग लगे ब्लेड से ऑपरेशन करने पर मरीजों की जान जा सकती है। ब्लेड माहिम मुंबई स्थित गोल्डविन मेडिकेयर लिमिटेड में बना है।