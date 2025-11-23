पांच छक्कों ने बदल दी रिंकू सिंह की जिंदगी, बोले- इंडिया ड्रेसिंग रूम का सपना पूरा… जानिए संघर्षों से भरी कहानी

रिंकू सिंह ने बताया कि इंडियन टीम में खेलने का सपना नहीं देखा था। क्रिकेट एंजॉयमेंट के लिए खेलना शुरू किया था। फिर क्रिकेट अच्छा लगा तो मेहनत करते रहे और जैसे-जैसे खेलने को मिला मौका तो आगे बढ़ते रहे। 2012 में अंडर 16 खेला तब से सारी चीजें चालू हो गई और सपने देखने शुरू कर दिए कि इंडिया के लिए खेलना है। अब वह सारी चीज पूरी हो गई और सपना भी पूरा हो गया। इंडिया के ड्रेसिंग रूम में बैठने के फिलिंग के बारे में रिंकू सिंह ने कहा कि हर खिलाड़ी का सपना होता है, इंडिया खेलना और बड़े-बड़े खिलाड़ियों के साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करना। बड़ा मजा आता है, ड्रेसिंग रूम शेयर करने में।