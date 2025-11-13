Cold Remedies: डॉक्टर भी हैरान! सॉक्स में आलू रखके सर्दी-जुकाम का उपचार करना कितना सही?

कनेक्टिकट विवि के स्कूल ऑफ मेडिसिन की प्रोफेसर और अमेरिकन कॉलेज ऑफ फिजिशियन के रीजेंट्स बोर्ड की अध्यक्ष रेबेका एंड्रयूज का आलू के रंग परिवर्तन के बारे में कहना है कि आलू आयरन और स्टार्च से भरपूर होते हैं, और कुछ समय तक ऑक्सीजन के संपर्क में रहने पर एक केमिकल्स रिएक्शन होता है। यही वजह है कि काटने के बाद उसका रंग काला पड़ जाता है। इसका मोजा से भी कोई सीधा कनेक्शन नहीं है। अगर आलू को काटकर खुले में रखा जाए तो भी वो काला पड़ जाएगा।