Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

इमरान खान

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बॉलीवुड

Rohit Shetty: कार-प्लेन लोगों का करियर सब क्रैश कर दिया … आखिर क्या कहना चाहते हैं रोहित शेट्टी?

Rohit Shetty: रोहित शेट्टी के लेटेस्ट वीडियो देख फैंस दुविधा में हैं, इस बात के लिए कि क्या ये किसी आने वाली मूवी का टीजर है या फिर किसी विज्ञापन का प्रमोशन?

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Saurabh Mall

Nov 30, 2025

Rohit Shetty

मशहूर फिल्ममेकर रोहित शेट्टी (इमेज सोर्स: निर्देशक इंस्टाग्राम स्क्रीनशॉट)

Rohit Shetty: बॉलीवुड के मशहूर फिल्ममेकर रोहित शेट्टी का नया वीडियो आते ही सोशल मीडिया पर हलचल मच गई है। फैंस उलझन में हैं कि क्या यह किसी धमाकेदार नई फिल्म का टीजर है या फिर किसी ब्रांड का मास्टर-लेवल प्रमोशन? क्योंकि इस बार रोहित ने वही चीज निशाने पर ली है, जिसके लिए वो जाने जाते हैं, उनका क्रैश-पैक्ड, धमाकेदार, गाड़ियों को हवा में उड़ाने वाला एक्शन स्टाइल।

वीडियो में क्या है खास?

वीडियो की शुरुआत ही फिल्मी है। कैमरा खुलता है रोहित शेट्टी के ऑफिस में… जहां वे गुस्से में इधर-उधर टहल रहे हैं, जैसे किसी बड़ी बात का फैसला होने वाला हों। वो कहते हैं- “कार-प्लेन लोगों का करियर सब क्रैश कर दिया मैंने… कुछ नया है क्या?”

इसके बाद वीडियो में उनके असिस्टेंट की एंट्री होती है, जो काफी नर्वस नजर आता है। असिस्टेंट एक ही समय में आईपैड, दो फोन और लैपटॉप संभाल रहा है। वह शेट्टी को कुछ समझाने की कोशिश करता है, और कहता है, "है सर… आपके करियर का सबसे बड़ा…।" शेट्टी उसे बीच में ही रोक देते हैं और कहते हैं, "कार बोला तो तुझे क्रैश कर दूंगा।"

असिस्टेंट अब और भी प्रयास करता है कि वह बताए कि यह क्रैश कुछ अलग तरह का है। लेकिन तभी वीडियो एक रहस्यमय वॉइस-ओवर के साथ खत्म हो जाता है, 'रोहित का सबसे बड़ा एक्शन-पैक्ड क्रैश। जल्द आ रहा है।'

वीडियो ने इंटरनेट पर अटकलों का बाजार किया गर्म

इंटरनेट पर रोहित शेट्टी के इस वीडियो ने अटकलों का बाजार गर्म कर दिया है। कोई कह रहा है, ये जरूर नई फिल्म की झलक है,” तो कोई दावा कर रहा है कि शेट्टी इस बार किसी बिल्कुल नई शैली के साथ बड़ा सरप्राइज देने वाले हैं। वहीं कुछ फैंस तो इस वीडियो को उनके सिग्नेचर स्टंट्स और धमाकेदार क्रैश सीन का ‘नेक्स्ट-जेन वर्जन’ मान रहे हैं। वीडियो देख एक यूजर ने लिखा- ‘किसी ब्रांड का प्रमोशन लग रहा है।’, दूसरे ने लिखा- ‘धमाकेदार क्रैश सीन मुझे अच्छा लगता है।’ कुल मिलाकर, फैंस को भरोसा है कि इस वीडियो के पीछे छिपा सरप्राइज ऐसा एक्शन-पैक्ड धमाका होगा, जो उन्होंने अब तक कभी नहीं देखा।

ये भी पढ़ें

‘अमिताभ को SIR कहना पड़ेगा…’, जब कादर खान ने किया इनकार तो छिन गई कई फिल्में
बॉलीवुड
Kader Khan-Amitabh Bachchan Controversy

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Bollywood

Bollywood News

Published on:

30 Nov 2025 06:27 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / Rohit Shetty: कार-प्लेन लोगों का करियर सब क्रैश कर दिया … आखिर क्या कहना चाहते हैं रोहित शेट्टी?

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

दुआओं के भरोसे स्वरा भास्कर के ससुर, ICU में भर्ती, इस गंभीर बीमारी का हुए शिकार

Swara Bhaskar father in law hospitalized
बॉलीवुड

Sophie Choudry: बिना काम के इतने दिन बॉलीवुड में…? फैंस ने करियर को लेकर किया सवाल तो भड़क गईं एक्ट्रेस

Sophie Choudry
बॉलीवुड

रणवीर सिंह ने ‘मां चामुंडा को कहा ‘भूत’, चेहरा बनाकर उड़ाया मजाक? वीडियो देख भड़के यूजर्स

Ranveer Singh trolled after he 'mocking' Rishab Shetty Kantara act calling Chavundi Daiva female ghost
बॉलीवुड

‘अमिताभ को SIR कहना पड़ेगा…’, जब कादर खान ने किया इनकार तो छिन गई कई फिल्में

Kader Khan-Amitabh Bachchan Controversy
बॉलीवुड

‘तेरे इश्क में’ के शंकर के एकतरफा प्यार ने जीता फैंस का दिल, क्या ‘सैयारा’ से आगे निकली जाएगी ये फिल्म

शंकर के एकतरफा प्यार ने जीता फैंस का दिल, ये क्या 'सैयारा' से आगे निकली जाएगी ये फिल्म
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.