Rohit Shetty: कार-प्लेन लोगों का करियर सब क्रैश कर दिया … आखिर क्या कहना चाहते हैं रोहित शेट्टी?

इंटरनेट पर रोहित शेट्टी के इस वीडियो ने अटकलों का बाजार गर्म कर दिया है। कोई कह रहा है, ये जरूर नई फिल्म की झलक है,” तो कोई दावा कर रहा है कि शेट्टी इस बार किसी बिल्कुल नई शैली के साथ बड़ा सरप्राइज देने वाले हैं। वहीं कुछ फैंस तो इस वीडियो को उनके सिग्नेचर स्टंट्स और धमाकेदार क्रैश सीन का ‘नेक्स्ट-जेन वर्जन’ मान रहे हैं। वीडियो देख एक यूजर ने लिखा- ‘किसी ब्रांड का प्रमोशन लग रहा है।’, दूसरे ने लिखा- ‘धमाकेदार क्रैश सीन मुझे अच्छा लगता है।’ कुल मिलाकर, फैंस को भरोसा है कि इस वीडियो के पीछे छिपा सरप्राइज ऐसा एक्शन-पैक्ड धमाका होगा, जो उन्होंने अब तक कभी नहीं देखा।