Rohit Shetty: कार-प्लेन लोगों का करियर सब क्रैश कर दिया … आखिर क्या कहना चाहते हैं रोहित शेट्टी?

मशहूर फिल्ममेकर रोहित शेट्टी (इमेज सोर्स: निर्देशक इंस्टाग्राम स्क्रीनशॉट)
Rohit Shetty: बॉलीवुड के मशहूर फिल्ममेकर रोहित शेट्टी का नया वीडियो आते ही सोशल मीडिया पर हलचल मच गई है। फैंस उलझन में हैं कि क्या यह किसी धमाकेदार नई फिल्म का टीजर है या फिर किसी ब्रांड का मास्टर-लेवल प्रमोशन? क्योंकि इस बार रोहित ने वही चीज निशाने पर ली है, जिसके लिए वो जाने जाते हैं, उनका क्रैश-पैक्ड, धमाकेदार, गाड़ियों को हवा में उड़ाने वाला एक्शन स्टाइल।
वीडियो की शुरुआत ही फिल्मी है। कैमरा खुलता है रोहित शेट्टी के ऑफिस में… जहां वे गुस्से में इधर-उधर टहल रहे हैं, जैसे किसी बड़ी बात का फैसला होने वाला हों। वो कहते हैं- “कार-प्लेन लोगों का करियर सब क्रैश कर दिया मैंने… कुछ नया है क्या?”
इसके बाद वीडियो में उनके असिस्टेंट की एंट्री होती है, जो काफी नर्वस नजर आता है। असिस्टेंट एक ही समय में आईपैड, दो फोन और लैपटॉप संभाल रहा है। वह शेट्टी को कुछ समझाने की कोशिश करता है, और कहता है, "है सर… आपके करियर का सबसे बड़ा…।" शेट्टी उसे बीच में ही रोक देते हैं और कहते हैं, "कार बोला तो तुझे क्रैश कर दूंगा।"
असिस्टेंट अब और भी प्रयास करता है कि वह बताए कि यह क्रैश कुछ अलग तरह का है। लेकिन तभी वीडियो एक रहस्यमय वॉइस-ओवर के साथ खत्म हो जाता है, 'रोहित का सबसे बड़ा एक्शन-पैक्ड क्रैश। जल्द आ रहा है।'
इंटरनेट पर रोहित शेट्टी के इस वीडियो ने अटकलों का बाजार गर्म कर दिया है। कोई कह रहा है, ये जरूर नई फिल्म की झलक है,” तो कोई दावा कर रहा है कि शेट्टी इस बार किसी बिल्कुल नई शैली के साथ बड़ा सरप्राइज देने वाले हैं। वहीं कुछ फैंस तो इस वीडियो को उनके सिग्नेचर स्टंट्स और धमाकेदार क्रैश सीन का ‘नेक्स्ट-जेन वर्जन’ मान रहे हैं। वीडियो देख एक यूजर ने लिखा- ‘किसी ब्रांड का प्रमोशन लग रहा है।’, दूसरे ने लिखा- ‘धमाकेदार क्रैश सीन मुझे अच्छा लगता है।’ कुल मिलाकर, फैंस को भरोसा है कि इस वीडियो के पीछे छिपा सरप्राइज ऐसा एक्शन-पैक्ड धमाका होगा, जो उन्होंने अब तक कभी नहीं देखा।
बड़ी खबरेंView All
बॉलीवुड
मनोरंजन
ट्रेंडिंग