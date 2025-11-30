‘अमिताभ को SIR कहना पड़ेगा…’, जब कादर खान ने किया इनकार तो छिन गई कई फिल्में

Kader Khan-Amitabh Bachchan Controversy: हिंदी सिनेमा (बॉलीवुड) का वो नाम, जो अपनी एक्टिंग, कॉमेडी और दमदार डायलॉग्स से दर्शकों के दिलों में आज भी बसता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं दिवंगत अभिनेता कादर खान की। लेकिन एक्टर की जिंदगी में एक समय ऐसा भी आया जब फिल्म इंडस्ट्री में उनकी राह अचानक मुश्किल हो गई थी। वो था अमिताभ बच्चन को ‘सर’ कहने का दबाव… लेकिन मजे की बात है- कादर खान ने सर कहने से साफ इनकार कर दिया था। फिर वही इनकार जिसने उनके हाथों से कई फिल्में छीन लीं। लेकिन सवाल है, क्यों कादर खान ने ऐसा कहा? आखिर ऐसा क्या हुआ था कि उन्होंने साफ-साफ न बोल दिया था?