100 लोगों के सामने रोया…वो दिन नहीं भूलूंगा, जब डायरेक्टर ने सबके सामने था चिल्लाया, टूटे एक्टर ने किया दर्दनाक खुलासा

इतने सारे अपमान और भेदभाव को सहते हुए विक्रांत ने कभी भी हार नहीं मानी और उन्होंने उन सभी को अपने टैलेंट से जवाब दिया जिन्होंने उन्हें नकारा था। आज वे उन कलाकारों की फेहरिस्त में सबसे ऊपर हैं जिन्होंने टीवी से आकर सिनेमा में अपनी धाक जमाई है। विक्रांत ने यामी गौतम और मृणाल ठाकुर जैसे सितारों का उदाहरण देते हुए कहा कि आज टीवी से आए कलाकार ही फिल्म इंडस्ट्री को बेहतर और सफल बना रहे हैं। बता दें, विक्रांत मैसी का ये सफर उन सभी युवाओं के लिए एक बड़ी प्रेरणा है, जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं।