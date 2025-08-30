Patrika LogoSwitch to English

OTT

OTT पर खौफ का तांडव, 133 मिनट की ये Horror फिल्म देख कांप उठेगा रूह

Horror Film: ओटीटी प्लेटफॉर्म पर एक ऐसी हॉरर फिल्म रिलीज हुई है, जिसे देखकर आपकी रूह कांप उठेगी। 133 मिनट की ये फिल्म डर और रोमांच से भरपूर है, जो आपको पलक झपकने का भी मौका नहीं देगी…

मुंबई

Shiwani Mishra

Aug 30, 2025

OTT पर खौफ का तांडव, 133 मिनट की ये Horror फिल्म देख कांप उठेगा रूह
फिल्म 'मां' ( फोटो सोर्स: X)

OTT: साल 2025 की एक डरावनी फिल्म 'मां' ने ओटीटी प्लेटफॉर्म पर दस्तक दे दी है, जिसकी कहानी बेहद खतरनाक बताई जा रही है। 133 मिनट तक ये फिल्म दर्शकों को पलक झपकने का भी मौका नहीं देगी। एक बार देखना शुरू किया तो क्लाइमेक्स तक देखते ही चले जाएंगे। काजोल की सुपरनैचुरल हॉरर फिल्म 'मां' ओटीटी पर रिलीज हो चुकी है। इसमें एक्ट्रेस ने अंबिका नाम का किरदार निभाया है।

फिल्म की कहानी

फिल्म की कहानी अंबिका के बारे में है, जो अपने पति की मृत्यु के बाद अपनी टीनएज बेटी के साथ शहर में रह रही है। कुछ कारणों से अंबिका अपने पुश्तैनी घर को बेचने के लिए अपनी बेटी के साथ उस छोटे पहाड़ी गांव जाती है, जहां वह पैदा हुई और पली-बढ़ी थी। वहां पहुंचने के बाद असली खतरे की शुरुआत होती है।

गांव के लोग मानते हैं कि वहां कई सालों से युवा लड़कियों का रहस्यमय तरीके से गायब होना या मारा जाना जैसी घटनाएं होती हैं, और इन घटनाओं के पीछे एक बुरी शक्ति है। बता दें कि अंबिका की बेटी में एक अलौकिक शक्ति को महसूस करने की क्षमता है। उसे एक अजीब बीमारी है, जिसका इलाज उस बुरी शक्ति को उसके करीब लाता है। जल्द ही वह बुरी शक्ति अंबिका की बेटी को भी निशाना बनाती है।

ये Horror फिल्म देख कांप उठेगा रूह

अपनी बेटी को खतरे में देखकर अंबिका उसे बचाने के लिए संघर्ष करती है। एक चित्रकार होने के नाते अंबिका अपने पुश्तैनी घर में कुछ पुराने किताबों और नक्शों के द्वारा ये जानती है कि उसके परिवार ने एक समय में उस बुरी शक्ति को नियंत्रित किया था। उसके पूर्वजों ने उस शक्ति को नियंत्रित करने के लिए एक प्रकार की रस्म या कला का उपयोग किया था। अंबिका उन रहस्यों को खोजकर अपनी बेटी और गांव के लोगों को बचाने के लिए उस बुरी शक्ति के खिलाफ एक कड़ा संघर्ष शुरू करती है। इस फिल्म के हर सीन में खौफ का मंजर दिखता है।

सुपरनैचुरल हॉरर फिल्म

काजोल की सुपरनैचुरल हॉरर फिल्म 'मां' 22 अगस्त को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई। अब यह देश की टॉप 10 लिस्ट में चौथे नंबर पर ट्रेंड कर रही है, जबकि पहले नंबर पर विजय देवरकोंडा की एक्शन थ्रिलर फिल्म 'किंगडम' है। काजोल की इस फिल्म का डायरेक्शन विशाल फुरिया ने किया है और इसके प्रोड्यूसर अजय देवगन हैं।

इसके साथ ही 'मां' फिल्म में काजोल के अलावा रोनित रॉय, गोपाल सिंह, इंद्रनील सेनगुप्ता और दिव्येंदु भट्टाचार्य जैसे कई सितारे भी अहम किरदारों में नजर आते हैं। ये मूवी सिर्फ 133 मिनट की है, जिसका लुत्फ आप नेटफ्लिक्स पर उठा सकते हैं। तो अगर आप हॉरर फिल्मों के शौकीन हैं, तो काजोल की 'मां' आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प हो सकती है।

30 Aug 2025 01:07 pm

