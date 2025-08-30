OTT पर खौफ का तांडव, 133 मिनट की ये Horror फिल्म देख कांप उठेगा रूह

अपनी बेटी को खतरे में देखकर अंबिका उसे बचाने के लिए संघर्ष करती है। एक चित्रकार होने के नाते अंबिका अपने पुश्तैनी घर में कुछ पुराने किताबों और नक्शों के द्वारा ये जानती है कि उसके परिवार ने एक समय में उस बुरी शक्ति को नियंत्रित किया था। उसके पूर्वजों ने उस शक्ति को नियंत्रित करने के लिए एक प्रकार की रस्म या कला का उपयोग किया था। अंबिका उन रहस्यों को खोजकर अपनी बेटी और गांव के लोगों को बचाने के लिए उस बुरी शक्ति के खिलाफ एक कड़ा संघर्ष शुरू करती है। इस फिल्म के हर सीन में खौफ का मंजर दिखता है।