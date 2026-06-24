राजस्थान: भारतमाला हाईवे किनारे कई गांवों में खुलेआम बिक रही अवैध शराब, कब जागेगा आबकारी विभाग?

इलाके के लोगों में इस बात को लेकर भारी आक्रोश है कि गांव-गांव और चौराहों पर आसानी से शराब मिलने की वजह से युवाओं में नशे की लत तेजी से बढ़ रही है। ग्रामीणों ने बताया कि उन्होंने इस काले कारोबार को बंद कराने के लिए प्रशासन और आबकारी विभाग को कई बार लिखित शिकायतें भेजीं, लेकिन आज तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। लोगों ने मांग की है कि इन सभी अवैध ब्रांचों की तुरंत जांच की जाए और इन्हें बंद कराकर दोषियों पर सख्त कार्रवाई हो।