Pachpadra Refinery : ‘अग्निकांड’ के बाद रिफाइनरी लोकार्पण का काउंटडाउन, जायज़ा लेने पहुंच रहे सीएम भजनलाल, जानिए पूरा शेड्यूल

राजस्थान के औद्योगिक विकास और मारवाड़ के आर्थिक परिदृश्य को पूरी तरह बदलने वाली पचपदरा रिफाइनरी परियोजना के उद्घाटन का काउंटडाउन शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 4 जुलाई को बालोतरा के पचपदरा में इस राजस्थान रिफाइनरी का लोकार्पण करने आ रहे हैं। इस ड्रीम प्रोजेक्ट के प्रस्तावित उद्घाटन की सुरक्षा व प्रशासनिक व्यवस्थाओं को मुस्तैद करने के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज खुद मोर्चे पर उतर रहे हैं। वे पचपदरा पहुंचकर न केवल रिफाइनरी का बारीकी से निरीक्षण करेंगे, बल्कि जिला प्रशासन और एचपीसीएल (HPCL) के शीर्ष अधिकारियों के साथ एक हाई-लेवल रिव्यू मीटिंग की भी अध्यक्षता करेंगे।