Pachpadra Refinery : ‘अग्निकांड’ के बाद रिफाइनरी लोकार्पण का काउंटडाउन, जायज़ा लेने पहुंच रहे सीएम भजनलाल, जानिए पूरा शेड्यूल

PM Modi, CM Bhajanlal and Pachpadra Refinery : File Pic
राजस्थान के औद्योगिक विकास और मारवाड़ के आर्थिक परिदृश्य को पूरी तरह बदलने वाली पचपदरा रिफाइनरी परियोजना के उद्घाटन का काउंटडाउन शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 4 जुलाई को बालोतरा के पचपदरा में इस राजस्थान रिफाइनरी का लोकार्पण करने आ रहे हैं। इस ड्रीम प्रोजेक्ट के प्रस्तावित उद्घाटन की सुरक्षा व प्रशासनिक व्यवस्थाओं को मुस्तैद करने के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज खुद मोर्चे पर उतर रहे हैं। वे पचपदरा पहुंचकर न केवल रिफाइनरी का बारीकी से निरीक्षण करेंगे, बल्कि जिला प्रशासन और एचपीसीएल (HPCL) के शीर्ष अधिकारियों के साथ एक हाई-लेवल रिव्यू मीटिंग की भी अध्यक्षता करेंगे।
दोपहर 01:15 बजे : मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा विशेष विमान या राजकीय हेलीकॉप्टर के माध्यम से सीधे जयपुर से जोधपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे।
दोपहर 01:20 से 01:50 बजे : वे जोधपुर एयरपोर्ट पर ही अधिकारियों के साथ वीआईपी मूवमेंट, सुरक्षा प्रोटोकॉल और प्रस्तावित वीवीआईपी रूट की व्यवस्थाओं का बारीकी से विधिक मुआयना करेंगे।
दोपहर 01:55 बजे : जोधपुर एयरपोर्ट से मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर सीधे पचपदरा (जिला बालोतरा) के लिए उड़ान भरेगा।
दोपहर 02:30 से शाम 05:30 बजे : मुख्यमंत्री पचपदरा के अस्थाई हेलीपैड पर उतरेंगे। वे यहाँ पूरे 3 घंटे रुककर देश के पहले ग्रीनफील्ड एकीकृत रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स का सघन दौरा करेंगे और पीएम मोदी की सभा की व्यवस्थाओं की समीक्षा करेंगे।
शाम 06:05 बजे : पचपदरा में सभी निरीक्षण और बैठकों को पूरा करने के बाद सीएम पुनः हेलीकॉप्टर से जोधपुर एयरपोर्ट लौटेंगे।
शाम 06:10 बजे : जोधपुर एयरपोर्ट से वे अपने विशेष विमान द्वारा वापस जयपुर के लिए प्रस्थान कर जाएंगे।
पचपदरा के इस 3 घंटे के महत्वपूर्ण दौरे के दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का एक गहरा आस्था से जुड़ा आध्यात्मिक कार्यक्रम भी प्रस्तावित है। सूत्रों के मुताबिक, सीएम शर्मा सांभरा स्थित प्रसिद्ध आशापुरा माता मंदिर में जाकर मरुधरा की सुख-समृद्धि और रिफाइनरी के सफल संचालन की कामना के साथ विशेष पूजा-अर्चना और विधिक दर्शन भी कर सकते हैं।
इसके अलावा, रिफाइनरी परिसर के भीतर ही प्रशासनिक और तकनीकी स्तर पर एक समीक्षा बैठक आयोजित की गई है।
मुख्यमंत्री पचपदरा के जिला कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक (SP) और एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड (HRRL) के प्रबंध निदेशकों व मुख्य इंजीनियर्स के साथ बैठकर कार्य की वर्तमान प्रोग्रेस रिपोर्ट देखेंगे।
बैठक में 4 जुलाई 2026 को जुटने वाली लाखों की जनता की सुरक्षा, भीषण गर्मी और मौसम को देखते हुए पानी व आपातकालीन चिकित्सा सुविधाओं के विधिक इंतजामों को पुख्ता करने के निर्देश दिए जाएंगे।
बालोतरा जिले के पचपदरा में बन रही यह रिफाइनरी साधारण तेल रिफाइनरी नहीं है। यह देश का पहला ऐसा एकीकृत पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स है, जहाँ कच्चे तेल के शोधन के साथ-साथ पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स (जैसे प्लास्टिक, पॉलिमर आदि के कच्चे माल) का भी भारी पैमाने पर उत्पादन होगा।
औद्योगिक हब का निर्माण: इस रिफाइनरी के पूर्णतः शुरू होने से बालोतरा, बाड़मेर, जोधपुर और जालौर जिलों में सैकड़ों सहायक उद्योगों (Downstream Industries) की स्थापना का विधिक मार्ग पूरी तरह प्रशस्त होगा।
लाखों रोजगार के अवसर: स्थानीय मारवाड़ और पूरे राजस्थान के तकनीकी व गैर-तकनीकी युवाओं को स्थानीय स्तर पर ही रोजगार के बंपर अवसर मिलेंगे, जिससे पलायन की समस्या काफी हद तक थमेगी। इसी वजह से पीएम मोदी और सीएम भजनलाल इस प्रोजेक्ट के उद्घाटन को देश के औद्योगिक नक्शे पर एक बड़े विजुअल के रूप में पेश कर रहे हैं।
बड़ी खबरेंView All
बाड़मेर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग