Barmer: नगर परिषद की मीटिंग में बोली नाराज जिला कलक्टर ‘काम चाहिए-बहाने नहीं’, बिना सूचना अवकाश लेने पर भी लगा दी रोक

Barmer Collector Chinmayee Gopal: बाड़मेर नगर परिषद की लगातार सुस्त कार्यशैली आखिरकार जिला कलक्टर चिन्मयी गोपाल के निशाने पर आ गई। शहरी सेवा शिविरों में अपेक्षित प्रगति नहीं मिलने और बार-बार निर्देशों के बावजूद लंबित पट्टों के वितरण तथा विकास कार्यों में तेजी नहीं आने पर जिला कलक्टर ने नगर परिषद कार्यालय में करीब दो घंटे तक अधिकारियों और कर्मचारियों की मैराथन बैठक ली। बैठक के दौरान उन्होंने साफ शब्दों में कहा, मुझे काम चाहिए, बहाने नहीं। सरकार स्तर पर हर काम की मॉनिटरिंग हो रही है और नगर परिषद की रिपोर्ट लगातार कमजोर आ रही है।