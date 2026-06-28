7 साल से वीरान पड़ा राजस्थान का इकलौता अंतरराष्ट्रीय रेलवे स्टेशन, कभी थार एक्सप्रेस से गूंजता था मुनाबाव

सीमावर्ती क्षेत्र की ऐतिहासिक और रणनीतिक महत्ता को देखते हुए मुनाबाव रेलवे स्टेशन को केवल रेलवे परिसंपत्ति तक सीमित नहीं रखा जाना चाहिए। इसे सीमांत विरासत (बॉर्डर हेरिटेज) और पर्यटन गतिविधियों से जोड़कर विकसित किया जा सकता है। भारत के अंतिम रेलवे स्टेशन के रूप में इसकी अलग पहचान बनाई जा सकती है, जिससे सीमावर्ती पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। रेलवे चाहे तो यहां उपलब्ध आधारभूत ढांचे का बेहतर उपयोग करते हुए पर्यटन आधारित प्रस्ताव तैयार कर राज्य और केंद्र सरकार को भेज सकता है। यदि किसी एक नियमित ट्रेन का संचालन इस अंतरराष्ट्रीय स्टेशन तक बढ़ाया जाए तो यहां यात्रियों की संख्या भी बढ़ेगी और स्टेशन की गतिविधियां भी फिर से जीवंत हो सकती हैं।