Jaipur Accident: 12 ट्रैफिक चालान के बाद भी कैसे दौड़ता रहा बेकाबू ट्रोला? सिस्टम की चूक ने ले ली 4 जिंदगियां

चार जिंदगियां ट्रोले ने नहीं, व्यवस्था की लापरवाही ने ली हैं। जिस वाहन के 12 चालान हो चुके हों, पांच चालान महीनों से लंबित हों, वह आखिर सड़क पर कैसे दौड़ता रहा? चालान काटकर फाइल बंद कर देना कानून का पालन नहीं, जिम्मेदारी से बचना है। न जुर्माना वसूला गया, न वाहन जब्त हुआ, न परमिट और लाइसेंस पर प्रभावी कार्रवाई हुई। एक विभाग चालान काटता रहा, दूसरा वसूली भूल गया और तीसरे ने वाहन को सड़क पर दौड़ने दिया। जब तक ऐसे मामलों में जिम्मेदार अधिकारियों की व्यक्तिगत जवाबदेही तय नहीं होगी और उन पर कड़ी कार्रवाई नहीं होगी, तब तक सड़कों पर मौत यूं ही बेखौफ दौड़ती रहेगी।