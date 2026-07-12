Rajasthan Football : राजस्थान कब बनेगा फुटबॉल में राष्ट्रीय चैंपियन? जानें अब तक की एकमात्र उपलब्धि

Rajasthan Football : सबसे रोमांचक विश्वकप फुटबॉल प्रतियोगिता (फीफा) का बुखार अपने चरम पर पहुंच चुका है। विश्व विजेता बनने की होड़ में 56 लाख जनसंख्या वाले नार्वे ने अपने प्रदर्शन से सबका ध्यान खींचा है। दूसरी तरफ आठ करोड़ की आबादी वाला राजस्थान है जो 85 वर्षों में राष्ट्रीय फुटबॉल की प्रतिष्ठित प्रतियोगिता संतोष ट्रॉफी के सेमीफाइनल तक भी नहीं पहुंच पाया। देश के दूसरे बड़े क्लब टूर्नामेंटों में भी प्रदेश की कोई उल्लेखनीय उपलब्धि नहीं रही। ऐसे में सवाल उठता है कि क्रिकेट की चमक के बीच फुटबॉल में राजस्थान की कहानी अधूरी क्यों है? प्रदेश ने मगन सिंह राजवी और चैन सिंह जैसे खिलाड़ी दिए है। इसके बावजूद राज्य राष्ट्रीय फुटबॉल में पहचान नहीं बना सका। दूसरी तरफ ऐसे छोटे-छोटे राज्य भी है जिन्होंने राष्ट्रीय चैम्पियन बनने का गौरव हासिल किया है।