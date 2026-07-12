राजस्थान में सोमवार से नहीं चलेंगे ट्रक! परिवहन विभाग और ट्रांसपोर्टर आमने-सामने, जानें क्या है VLTD विवाद?

VLTD Dispute : राजस्थान में सोमवार से ट्रक नहीं चलेंगे। ट्रांसपोर्टरों ने चक्का जाम का ऐलान किया है। ट्रकों के इस चक्का जाम की वजह से राजधानी जयपुर बुरी तरह से प्रभावित होगा। चक्का जाम से सप्लाई चेन थम सकती है। आमजन पर इसका गहरा असर पड़ेगा। ट्रक संगठनों का दावा है कि हड़ताल के पहले दिन ही बड़ी संख्या में ट्रक नहीं चलेंगे। जयपुर से प्रतिदिन करीब 3 हजार ट्रक विभिन्न राज्यों में सामान भेजते हैं और उतनी ही संख्या में आवश्यक वस्तुएं जयपुर आती है। लंबी हड़ताल से फल-सब्जियां, किराना, दूध उत्पाद, दवाइयां, ऑटोमोबाइल पार्ट्स, औद्योगिक कच्चा माल और निर्माण सामग्री की आपूर्ति प्रभावित हो सकती है। आखिर वीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस (वीएलटीडी) विवाद क्या है? जिसको लेकर परिवहन विभाग और ट्रांसपोर्टरों आमने सामने आ गए हैं।