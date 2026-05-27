जयपुर-सीकर हाईवे पर भीषण हादसा: खाटूश्यामजी जा रहे 3 श्रद्धालुओं की मौत, 9 लोग घायल

जयपुर। जयपुर-सीकर राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच-52) पर बुधवार सुबह खाटूश्यामजी दर्शन के लिए जा रहे महाराष्ट्र के श्रद्धालुओं की यात्रा दर्दनाक हादसे में बदल गई। तेज रफ्तार टेम्पो क्रूजर ट्रक से टकराने के बाद अनियंत्रित होकर सड़क किनारे होटल में जा घुसी, जिससे तीन लोगों की मौके पर मौत हो गई और नौ अन्य घायल हो गए। इस दौरान होटल के बाहर खड़ी एक अन्य कार भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। हादसे के बाद हाईवे पर अफरा-तफरी मच गई।