Jaipur Anu Meena Case: फरार पति गौतम मीणा का वीडियो आया सामने, रोते हुए बोला- ‘मैं बेकसूर हूं’

जयपुर के 'अनु मीणा खुदकुशी प्रकरण' में एक बेहद चौंकाने वाला और नया घटनाक्रम सामने आया है। दहेज प्रताड़ना और आत्महत्या के लिए उकसाने के गंभीर आरोपों के बाद से लगातार फरार चल रहे मृतका के पति और जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के एक्सईएन (XEN) गौतम मीणा ने एक वीडियो संदेश जारी कर इस पूरे मामले पर अपनी तरफ से सफाई पेश की है। इस वीडियो के सार्वजनिक होने के बाद जयपुर कमिश्नरेट पुलिस और जांच अधिकारियों के बीच अचानक हलचल तेज हो गई है। दरअसल, गौतम मीणा द्वारा जारी किए गए इस वीडियो में वह कैमरे के सामने भावुक और रोता हुआ दिखाई दे रहा है। उसने इस दुखद घटना के लिए खुद को पूरी तरह से निर्दोष बताते हुए अपनी मृत पत्नी अनु मीणा के पीहर पक्ष यानी अपने ससुराल के लोगों पर बेहद गंभीर और कानूनी रूप से संवेदनशील आरोप मढ़े हैं। उसका दावा है कि उसे इस मामले में जानबूझकर फंसाया जा रहा है और उसके पक्ष में जितने भी डिजिटल व भौतिक सबूत थे, उन्हें साजिश के तहत हटा दिया गया है।