Rajasthan Weather: श्रीगंगानगर में पारा 48 डिग्री पार, साल का सबसे गर्म दिन रिकॉर्ड, कल से करवट लेगा मौसम

जयपुर। राजस्थान में भीषण गर्मी का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। प्रदेश के कई जिलों में हीटवेव और गर्म रातों ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। मंगलवार को श्रीगंगानगर प्रदेश का सबसे गर्म जिला रहा, जहां अधिकतम तापमान 48.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। यह इस सीजन का अब तक का सबसे अधिक तापमान भी माना जा रहा है। इसके अलावा बीकानेर, चूरू, जैसलमेर, पिलानी और फलौदी में भी पारा 46 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज किया गया।