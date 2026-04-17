Rajasthan Rail Track: 94 किलोमीटर लंबा रेलवे ट्रैक अपग्रेड, 110 KMPH की स्पीड से दौड़ेगी ट्रेन, बचेगा समय

डीआरएम के अनुसार ट्रैक की गुणवत्ता में सुधार और नियमित मेंटेनेंस के साथ-साथ सुरक्षा मानकों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया गया है। यही कारण है कि इस रेलखंड पर गति बढ़ाने के बावजूद सुरक्षा से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया गया है। इस अपग्रेड कार्य से ट्रेन संचालन में समयपालन में भी सुधार होगा, जिससे यात्रियों को अनावश्यक देरी का सामना नहीं करना पड़ेगा। सफर के दौरान बेहतर ट्रैक और उन्नत तकनीक के कारण झटकों में कमी आएगी और यात्रा अनुभव अधिक आरामदायक बनेगा। वहीं इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड से क्षेत्रीय कनेक्टिविटी मजबूत होगी और व्यापार, उद्योग तथा पर्यटन गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा।