Alwar: तसई गांव में अतिक्रमण पर चलेगा बुलडोजर, 22 अप्रेल तक अंतिम चेतावनी

जानकारी के अनुसार, सड़क निर्माण कार्य का शुभारंभ पहले ही किया जा चुका है। कुछ हिस्सों में सड़क बन चुकी है, जबकि कई स्थानों पर अतिक्रमण के कारण कार्य रुका हुआ है। इसको लेकर ग्राम पंचायत व प्रशासन ने अतिक्रमणकारियों को 17 मार्च को 7 दिवसीय, 30 मार्च को 3 दिवसीय तथा 2 अप्रेल को पुनः 3 दिवसीय नोटिस जारी किए थे।