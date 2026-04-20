Multi level Parking : दीपावली से पहले मिलेगा बड़ा तोहफा, 27.64 करोड़ से तैयार हो रही मल्टीलेवल पार्किंग, जाम से मिलेगी राहत

इस परियोजना का वर्क ऑर्डर वर्ष 2023 में जारी हुआ था और इसे एक साल में पूरा किया जाना था, लेकिन शुरुआत में ही 7-8 महीने की देरी ने पूरी समय-सीमा को बिगाड़ दिया। अब दो साल से अधिक समय गुजरने के बाद भी काम अधूरा है। जेडीए अधिकारियों के अनुसार, परियोजना शुरू होने से पहले डिजाइन में यातायात दबाव के अनुरूप बदलाव किए गए। इसके अलावा यातायात शाखा को दूसरी जगह शिफ्ट करने की अनुमति मिलने में भी देरी हुई। वहीं, साइट पर मौजूद पेड़ों को हटाने और शिफ्ट करने की प्रक्रिया में भी समय लग गया, जिससे काम प्रभावित हुआ।