कलक्टर निवास के सामने महिला से छीनी सोने की चेन, घटना को देखते रहे DM निवास के गार्ड

जब थाने में प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई, तो पीड़ित महिला के पति अरविंद कुमार जैन ने तत्कालीन पुलिस अधीक्षक ममता गुप्ता को फोन पर घटना की जानकारी दी। एसपी ममता गुप्ता ने अपने जानकारों को फोन कर पुलिस को कार्रवाई करने के लिए कहा, जिसके बाद पुलिस हरकत में आई। इस प्रक्रिया में घटना के बाद लगभग एक घंटे से अधिक का समय बीत चुका था। पीड़ित परिवार को लगभग 3 लाख रुपए का नुकसान हुआ है।।