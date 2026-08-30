बड़ी राहत: पत्रिका के खुलासे के बाद राजस्थान के बिजली संयंत्रों को मिला कोयला, कैप्टिव खदानों सहित 22 रैक उपलब्ध

पत्रिका ने 6 व 29 अगस्त को बिजली घरों में कोयले की कमी का मुद्दा उठाया था। जिसमें बताया ​गया था कि देश के 190 तापीय बिजलीघरों में से 45 में कोयले का स्टॉक गंभीर स्तर पर पहुंच गया है। इन प्लांटों में तय आवश्यकता का 25 फीसदी या इससे भी कम कोयला बचा है। राजस्थान के तापीय बिजलीघर भी इस संकट से अछूते नहीं हैं। राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के सात थर्मल पावर प्लांटों में निर्धारित नॉर्मेटिव स्टॉक का औसतन महज 23 फीसदी कोयला बचा है। इनमें पांच प्लांट क्रिटिकल श्रेणी में पहुंच चुके हैं। इसके बाद मंत्रालय ने जरूरत को देखते हुए अतिरिक्त कोयला आवंटित कराने की पहल की।