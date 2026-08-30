राजस्थान निकाय चुनाव: टिकट वितरण से पहले BJP-कांग्रेस में घमासान, पूर्व MLA ने दिखाई चप्पल, 2 दिग्गज हुए आमने-सामने

जयपुर प्रदेश कांग्रेस वॉररूम में भीलवाड़ा के प्रत्याशियों के चयन को लेकर पूर्व मंत्री रामलाल जाट और पूर्व विधायक धीरज गुर्जर के बीच तीखी कहासुनी हो गई। दोनों के बीच काफी देर तक तकरार के बाद प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने हस्तक्षेप कर मामला शांत कराया। स्थानीय राजनीति में दोनों नेताओं के बीच पहले से तनातनी बताई जा रही है। डोटासरा ने दावा किया कि 90 फीसदी से अधिक प्रत्याशियों के नाम तय हो चुके हैं। विवादित सीटों पर अशोक गहलोत, सचिन पायलट, जितेंद्र सिंह, हरीश चौधरी और सीपी जोशी आदि नेताओं से चर्चा के बाद फैसला होगा। पार्टी ने जिलों से आई रायशुमारी और पैनलों पर मंथन की प्रक्रिया पूरी कर ली। रात तक जिला प्रभारियों को सिंबल के थैले सौंपे गए।