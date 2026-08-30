जयपुर नगर निगम चुनाव: टिकट नहीं मिला तो BJP-Congress का खेल बिगाड़ेंगे अपने ही बागी, इस तरह बदल सकता है चुनावी गणित

दोनों प्रमुख दलों को इस बात का अहसास है कि टिकट की सूची जारी होते ही नाराजगी का दौर चलेगा। 40 से अधिक वार्ड ऐसे माने जा रहे हैं। जहां टिकट से वंचित मजबूत दावेदार निर्दलीय मैदान में उतरकर अधिकृत प्रत्याशी का चुनावी गणित बिगाड़ सकते हैं। पिछले निकाय चुनाव में दोनों नगर निगम में 24 निर्दलीय पार्षद जीतकर आए थे। टिकट की दौड़ में शामिल कई दावेदारों ने विकल्प खुले रखे हैं। किसी ने निर्दलीय चुनाव लड़ने की तैयारी की है तो कोई दूसरे दल से संपर्क में है। कुछ दावेदार ऐसे भी हैं, जो टिकट नहीं मिलने के बाद पार्टी में रहकर ही अपने समर्थक प्रत्याशी को मजबूत करने की रणनीति बना सकते हैं। दावेदार टिकट पर नजर बनाए हुए हैं।