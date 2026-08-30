समाज बोला- बेटी है, बाहर मत भेजो… डीडवाना की वर्षा नेशनल चैंपियन बनकर दिया करारा जवाब, अब राजस्थान पुलिस में तैनात

2022 में रूस-यूक्रेन युद्ध के बीच वर्षा को कजाकिस्तान के अल्माटी में 16वीं एशियन जूनियर चैंपियनशिप खेलने जाना था। विदेश भेजने को लेकर भी लोगों ने पिता को डराया। वर्षा ने कोच मनीषा राठौड़ से उनकी बात कराई। पिता ने भरोसा जताया और बेटी को खेलने भेजा। भारतीय महिला टीम ने स्वर्ण पदक जीता और विश्व चैंपियनशिप के लिए क्वालीफाई किया। आज वर्षा राजस्थान पुलिस में सेवाएं दे रही हैं। वह अपनी सफलता का श्रेय परिवार और कोच मनीषा राठौड़ को देती हैं।