‘पूरे देश में दोबारा हो परीक्षा’, NEET-PG अभ्यर्थी का फूटा गुस्सा, परीक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए दी चेतावनी

विष्णु शर्मा ने कहा कि उनकी मांग सिर्फ उनके परीक्षा केंद्र तक सीमित नहीं है। उनके मुताबिक, अगर परीक्षा व्यवस्था में इस तरह की समस्या सामने आई है तो केवल इसी सेंटर पर दोबारा परीक्षा कराने से बात पूरी नहीं होगी। उन्होंने साफ तौर पर मांग रखी कि NEET-PG परीक्षा को पूरे देश में रद्द करके दोबारा आयोजित किया जाना चाहिए। उनका कहना है कि ऐसा भी हो सकता है कि दोबारा एग्जाम सिर्फ प्रभावित बच्चों का होगा तो हो सकता है पेपर ज्यादा मुश्किल बना दिया जाए तो यह उनके साथ गलत होगा।