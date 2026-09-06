jaisalmer: महिला नेटवर्क बना प्रचार का नया मोर्चा, चौखट पर दस्तक, भीतर चुनावी चर्चा

जैसलमेर. किसी घर का दरवाजा खुलता है। सामने मोहल्ले की परिचित महिला खड़ी है। कुछ मिनट हालचाल पूछने के बाद बातचीत अचानक चुनाव पर आ जाती है। किसे वोट देना है, वार्ड में क्या बदला, क्या नहीं बदला और अगली बार किससे उम्मीद है—यही संवाद अब कई वार्डों में चुनावी प्रचार का नया चेहरा बन रहा है। कई प्रत्याशियों ने महिला मतदाताओं तक पहुंचने के लिए बड़े आयोजनों के बजाय छोटे, भरोसेमंद और व्यक्तिगत नेटवर्क को सक्रिय करना शुरू किया है। महिला समर्थकों की टोलियां अलग-अलग गलियों और घरों तक पहुंच रही हैं। खास बात यह है कि यहां प्रचार का अंदाज भाषण वाला नहीं, बल्कि बातचीत वाला है। परिचित महिला की बात को मतदाता राजनीतिक अपील से ज्यादा सहजता से सुनता है।