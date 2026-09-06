jaisalmer: केरालिया जीएसएस से 2500 लीटर तेल चोरी, ग्रामीणों का प्रदर्शन

जांच करने पर करीब 2500 लीटर तेल चोरी होने की जानकारी सामने आई। लगातार तीसरी बार चोरी से आक्रोशित अलसी सिंह, सेवानिवृत्त सैनिक प्रेमसिंह भाटी, प्रयाग सिंह, नगसिंह, मालमसिंह भाटी, मनफूल सिंह, सवाई सिंह, जुझार सिंह, मनोहरसिंह, नेनसिंह, भोमसिंह, देरावरसिंह, गुलाम खां, नूरे खां, रामसिंह, रणवीर सिंह, आईदानसिंह, दिलदार खां, शेरसिंह, मूलसिंह, समंदरसिंह, धनसिह सहित बड़ी संख्या में किसान और ग्रामीण डिस्कॉम कार्यालय पहुंचे। उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। प्रेमसिंह भाटी ने कहा कि जीएसएस जैसे महत्त्वपूर्ण विद्युत केंद्र पर बार-बार चोरी होना सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करता है। ग्रामीणों ने जीएसएस की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने, चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाने तथा पूर्व की वारदातों का जल्द खुलासा कर आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की। विरोध प्रदर्शन की सूचना मिलने पर डिस्कॉम के सहायक अभियंता सुनील मूलचंदानी, कनिष्ठ अभियंता पदमाराम चौधरी, कमलेश कुमार तथा लाठी थाने से सहायक उपनिरीक्षक पदमचंद गोयल, बद्रीनारायण पालीवाल सहित अधिकारी व पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे। अधिकारियों और पुलिस ने जीएसएस परिसर का निरीक्षण कर घटना की जानकारी ली। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर अज्ञात चोरों की तशव शुरू कर दी है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि यदि चोरी की वारदातों का जल्द खुलासा नहीं किया और सुरक्षा में सुधार नहीं किया तो आंदोलन को तेज किया जाएगा।