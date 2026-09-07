जैसलमेर के 45 वार्डों में महिला मतदाता कई जगह पुरुषों से आगे

सबसे दिलचस्प स्थिति वार्ड 32 में है। यहां 561 पुरुष और 561 महिला मतदाता हैं। यानी दोनों वर्गों की संख्या बिल्कुल समान है। वार्ड 11 में 619 पुरुष, 511 महिला और एक थर्ड जेंडर मतदाता है। वार्ड 13 में 554 पुरुष, 462 महिला और एक थर्ड जेंडर मतदाता है। दूसरी तरफ कई बड़े वार्डों में पुरुष मतदाताओं की संख्या महिलाओं से अधिक है। वार्ड 39 में 694 पुरुष और 637 महिलाएं हैं। वार्ड 27 में 712 पुरुष और 582 महिलाएं हैं। वार्ड 38 में 649 पुरुष और 548 महिला मतदाता हैं। आंकड़ों से साफ है कि महिला मतदाताओं का अंतर वार्डवार एक जैसा नहीं है। जानकारों के अनुसार कुछ वार्डों में महिलाएं आगे हैं तो कुछ में पुरुषों की संख्या अधिक है। ऐसे में मतदान के दिन दोनों वर्गों की भागीदारी चुनावी नतीजों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।